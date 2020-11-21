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«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Монако», ведя 2:0 после первого тайма

«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Монако», ведя 2:0 после первого тайма
Футбол / Франция 0

«Монако» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт открыли гости. На 25-й минуте Анхель Ди Мария выполнил передачу на ход Килиану Мбаппе, тот ворвался в штрафную и пробил под перекладину. Через 12 минут француз оформил дубль, реализовав пенальти.

Во втором тайме «Монако» изменил ход встречи. На 52-й минуте парижане провалились в обороне, позволив форварду хозяев Кевину Фолланду через паузу с линии вратарской отправить мяч в ворота. На 66-й минуте Фолланд забил второй мяч и сравнял счёт. На 83-й минуте защитник гостей Абду Диалло получил красную карточку за фол в своей штрафной, монегаски получили право на пенальти, который реализовал Сеск Фабрегас.

Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» (24) — на 1-м месте.

Франция - Лига 1. 11-й тур
20 ноября 2020, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 25'   0:2 Мбаппе – 37' (пен)   1:2 Фолланд – 52'   2:2 Фолланд – 65'   3:2 Фабрегас – 84' (пен)
Удаления: нет / Диалло – 84'
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