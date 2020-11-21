«ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Монако», ведя 2:0 после первого тайма

«Монако» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Счёт открыли гости. На 25-й минуте Анхель Ди Мария выполнил передачу на ход Килиану Мбаппе, тот ворвался в штрафную и пробил под перекладину. Через 12 минут француз оформил дубль, реализовав пенальти.

Во втором тайме «Монако» изменил ход встречи. На 52-й минуте парижане провалились в обороне, позволив форварду хозяев Кевину Фолланду через паузу с линии вратарской отправить мяч в ворота. На 66-й минуте Фолланд забил второй мяч и сравнял счёт. На 83-й минуте защитник гостей Абду Диалло получил красную карточку за фол в своей штрафной, монегаски получили право на пенальти, который реализовал Сеск Фабрегас.

Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» (24) — на 1-м месте.