«Это была не лёгкая прогулка по парку». Тотти сообщил о выздоровлении после коронавируса

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал о выздоровлении после коронавируса.
«Привет всем! Как вы знаете в последние недели, я плохо себя чувствую. Теперь я выздоровел и могу сказать с некоторым облегчением, что у меня был COVID-19, и это была не лёгкая прогулка по парку: температура не спадает, низкое насыщение кислородом и уходят силы.
Диагноз был ударом в сердце: двусторонний пневмонит, коронавирсом. Учитывая своевременность диагноза, я смог вылечиться из дома, 15 долгих дней, но теперь, когда всё прошло, я хочу поблагодарить тех, кто был мне ближе всех, и поэтому особая благодарность профессору Альберто Зангрилло профессорам Монике Рокко и Сильвии Анджелетти. COVID-19 можно победить с помощью правильных мер предосторожности и показаний», — написал Тотти в своём «инстаграме».
Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана «Ромы», скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.
Тотти — воспитанник «Ромы». Он выступал за клуб с 1992 по 2017 год. Всего в составе «волков» форвард принял участие в 785 матчах, забил 307 голов, а также отдал 139 результативных передач. В составе сборной Италии Тотти — чемпион мира (2006).
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