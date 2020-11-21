Гвардиола ответил Моуринью на слова о давлении на футболистов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью о давлении на футболистов. Ранее Моуринью выказал мнение, что некоторые тренера давят на своих футболистов и убеждают не играть в сборной. В качестве примера он привёл полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который не отправился в расположение сборной из-за травмы. Моуринью предположил, что завтра Стерлинг будет играть в матче с «Тоттенхэмом», хотя пропустил игры Лиги наций.
«Моуринью должен пойти к врачам сборной Англии и «Манчестер Сити». Может Моуринью сам врач, я не знаю. Я сказал о докторе, потому что он обвинил нас в том, что мы сделали, что не соответствует действительности, поэтому ему нужно говорить с врачами обо всём этом», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» состоится 21 ноября.
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