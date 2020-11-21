Тухель прокомментировал поражение «ПСЖ» в матче с «Монако»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче с «Монако» в чемпионате Франции. «Монако» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. После первого тайма «ПСЖ» вёл со счётом 2:0. Однако после перерыва «Монако» забил трижды и одержал победу.

«Катастрофический второй тайм. Мы контролировали игру, забили два гола и могли забить ещё два. Во втором тайме у нас не было такой концентрации. Мы не были достаточно серьёзными. Мы плохо защищались и полностью ответственны за это поражение, когда матч почти закончился в нашу пользу», — приводит слова Тухеля Goal со ссылкой на Telefoot.

Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице Лиги 1. «ПСЖ» (24) — на 1-м месте.