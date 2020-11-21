Крис Смоллинг: «Манчестер Юнайтед» поставил меня в очень плохое положение

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг рассказал, как проходил его переход из «Манчестер Юнайтед» в итальянский клуб.
«Я был немного расстроен. Во-первых, я бы хотел, чтобы мне сказали раньше, а во-вторых, я смог уехать только за день до того, как итальянское окно было открыто. Я знал, что мои дни под руководством Уле-Гуннара Сульшера в значительной степени сочтены. Английское окно закрылось. Я остался в очень плохом положении. Пришлось решать. У моей жены тоже только что родился ребёнок. В последнюю минуту произошло много всего», — приводит слова Смоллинга Daily Mail со ссылкой на Telegraph.
Напомним, Смоллинг перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» в октябре этого года, подписал контракт до 2023 года. Прошлый сезон футболит также провёл в «Роме» на правах аренды.
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