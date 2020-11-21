Лапорт: в «Манчестер Сити» все очень рады продлению контракта с Гвардиолой

26-летний французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прокомментировал продление контракта с клубом главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

В «Манчестер Сити» все очень рады этому событию. Нам очень приятно, что он продлил контракт ещё на два года. Все видели, какую работу он проделывает в этом клубе. Он выиграл много трофеев, у него 73% побед. Это огромное достижение.

«Манчестер Сити под его руководством значительно повысил уровень игры, поэтому я очень рад, что он остался.

Конечно, трофеи для него всегда являются целью. Мы хотим снова выиграть Премьер-лигу и завоевать трофей Лиги чемпионов, надеюсь, это может произойти в этом сезоне или в ближайших двух», — приводит слова Лапорта официальный сайт «Манчестер Сити».