Лапорт: в «Манчестер Сити» все очень рады продлению контракта с Гвардиолой
26-летний французский защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт прокомментировал продление контракта с клубом главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.
В «Манчестер Сити» все очень рады этому событию. Нам очень приятно, что он продлил контракт ещё на два года. Все видели, какую работу он проделывает в этом клубе. Он выиграл много трофеев, у него 73% побед. Это огромное достижение.
«Манчестер Сити под его руководством значительно повысил уровень игры, поэтому я очень рад, что он остался.
Конечно, трофеи для него всегда являются целью. Мы хотим снова выиграть Премьер-лигу и завоевать трофей Лиги чемпионов, надеюсь, это может произойти в этом сезоне или в ближайших двух», — приводит слова Лапорта официальный сайт «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Хосепом Гвардиолой
Рекомендуем вам
- 21 ноября 2020
-
06:00
-
05:46
-
05:27
-
04:58
-
04:41
-
04:17
-
03:58
-
03:32
-
03:11
-
02:34
-
02:15
-
01:59
-
01:37
-
01:11
-
00:54
-
00:51
-
00:36
-
00:35
-
00:18
-
00:04
- 20 ноября 2020
-
23:59
-
23:53
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:19
-
22:14
-
22:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам