Премия ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте организации. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартует 25 ноября и будет завершено 9 декабря.
Обладатели наград будут определены в следующих номинациях:
1. Лучший игрок (женский футбол/мужской футбол);
2. Лучший вратарь (женский футбол/мужской футбол);
3. Лучший тренер (женский футбол/мужской футбол);
4. Символическая сборная года (женский футбол/мужской футбол);
5. Премия ФИФА за честную игру;
6. Награда ФИФА болельщикам;
7. Премия Пушкаша за самый красивый забитый мяч.
В 2019 году лучшим футболистом мира стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, лучший вратарь — голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, лучший тренер — Юрген Клопп («Ливерпуль»).
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