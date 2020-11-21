Премия ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте организации. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартует 25 ноября и будет завершено 9 декабря.



Обладатели наград будут определены в следующих номинациях:

1. Лучший игрок (женский футбол/мужской футбол);

2. Лучший вратарь (женский футбол/мужской футбол);

3. Лучший тренер (женский футбол/мужской футбол);

4. Символическая сборная года (женский футбол/мужской футбол);

5. Премия ФИФА за честную игру;

6. Награда ФИФА болельщикам;

7. Премия Пушкаша за самый красивый забитый мяч.



В 2019 году лучшим футболистом мира стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, лучший вратарь — голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, лучший тренер — Юрген Клопп («Ливерпуль»).