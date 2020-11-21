Роберто Манчини вылечился от коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сообщил, что вылечился от коронавируса.
«Мой последний тест на коронавирус дал отрицательный результат. Я здоров, всё в порядке», — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.
Напомним, о заражении Манчини коронавирусом стало известно 6 ноября. В конце октября специалист опубликовал на своей странице в соцсетях картинку с шуткой на тему пандемии коронавируса. На изображении медсестра в больнице спрашивает пациента: «Как вы заразились?». Он отвечает: «Смотрел новости». Пост главного тренера сборной Италии вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, после чего Манчини отключил комментарии к своим записям.
Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году после ухода из «Зенита». Специалист вывел сборную Италии на чемпионат Европы, перенесённый из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год.
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