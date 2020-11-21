Нико Ковач рассказал, что говорил футболистам «Монако» в перерыве матча с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» (3:2). Напомним, после первого тайма «ПСЖ» вёл со счётом 2:0.



«В перерыве сказал футболистам, что мы плохо играли и не были тем „Монако“, который я хочу видеть. Сказал, что всё возможно, что мы сможем обыграть „ПСЖ“, если будем действовать как команда.



Доволен реакцией команды. В первом тайме мы боялись, и это было зря. Если играть быстро, в одно касание, начинаешь верить в себя. В любом случае, в „ПСЖ“ играют такие же люди», — приводит слова Ковача L'Equipe.



«Монако» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (24) — на первом месте.

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