Пирло: мы знаем, чего стоит Мората, и крепко держимся за него

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча 8-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» поделился мнением о нападающем туринцев Альваро Морате, права на которого принадлежат «Атлетико».
«Мората — отличный игрок, поэтому он здесь. Он вновь обрёл уверенность в себе и целостность в игре, которых ему не хватало в „Челси“ и „Реале“. Мы знаем, чего стоит Мората, крепко держимся за него и балуем», — приводит слова Пирло Football Italia.
Мората перешёл в «Ювентус» из «Атлетико» на правах аренды в конце сентября. Арендное соглашение 28-летнего испанского футболиста с клубом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на один год.
Сегодня, 21 ноября, «Ювентус» встречается с «Кальяри». В семи матчах итальянской Серии А команда Андреа Пирло, набрав 13 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. «Кальяри» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (17).
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