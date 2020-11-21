Сеск Фабрегас объяснил победу «Монако» в матче с «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал результат матча 11-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен» (3:2). Напомним, хавбек успешно реализовал пенальти в этой встрече.



«Мы надеялись, если забьём гол, сможем оказать давление на „ПСЖ“. Уверен, игроки „ПСЖ“ держали в голове, что во вторник им предстоит тяжёлый матч с „РБ Лейпциг“, поэтому мы надеялись, что во второй половине встречи соперник будет менее агрессивен.



У меня есть опыт выступления в подобных матчах. Знаю свои сильные стороны и спокоен в этом отношении. Много работаю и, когда выпадает возможность, стараюсь делать то, что сделал в этом матче. „ПСЖ“ сейчас в непростой ситуации. Многие игроки команды поздно вернулись из расположения национальных команд, а впереди — матч Лиги чемпионов», — приводит слова Фабрегаса L'Equipe.

Нико Ковач рассказал, что говорил футболистам «Монако» в перерыве матча с «ПСЖ»