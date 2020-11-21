Федецкий: после празднования победы в Кубке УЕФА Кучер уехал домой на патрульной машине

Бывший защитник донецкого «Шахтёра» Артём Федецкий рассказал, как команда праздновала победу в Кубке УЕФА в сезоне-2008/2009.



«Самая лютая пьянка в «Шахтёре»? Выигрыш Кубка УЕФА, после него было жестко. Сразу после матча мы переночевали в Стамбуле. В отеле всей командой и с женами футболистов праздновали, выпивали, ведь победа в Кубке УЕФА — это серьёзное событие. Был буквально карт-бланш, но пьяных в стельку не было. Утром прилетели в Украину. Было такое чествование в аэропорту, очень много людей. Саня Кучер перепутал такси с патрульной машиной и поехал на ней до дома.



Стояла патрульная машина, следила за общественным порядком. Саня подошел и сказал: «Мне надо домой». — «Нет вопросов, поехали». Человек с мигалочками красиво доехал. Так и было. Тогда можно было — все понимали. Был праздник для людей, для Донецка, для Украины», — сказал Федецкий в интервью ютуб-каналу «Отдушивдушу».

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