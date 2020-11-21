«Повторим». Воронин вспомнил голы в ворота красно-белых перед матчем «Спартак» — «Динамо»

Бывший футболист, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин в своём «инстаграме» поделился нарезкой забитых мячей в ворота «Спартака».



«Повторим сегодня», — написал Воронин.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в "инстаграме" Воронина.

Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.



Воронин выступал за бело-голубых с 2010 по 2014 год. В составе «Динамо» провёл 87 матчей, забил 24 мяча и отдал 20 результативных передач.