Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Повторим». Воронин вспомнил голы в ворота красно-белых перед матчем «Спартак» — «Динамо»

«Повторим». Воронин вспомнил голы в ворота красно-белых перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин в своём «инстаграме» поделился нарезкой забитых мячей в ворота «Спартака».

«Повторим сегодня», — написал Воронин.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в "инстаграме" Воронина.

Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.

Воронин выступал за бело-голубых с 2010 по 2014 год. В составе «Динамо» провёл 87 матчей, забил 24 мяча и отдал 20 результативных передач.

Воронин: для меня было два самых важных матча в году — дома и на выезде со «Спартаком»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020