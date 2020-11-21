«Повторим». Воронин вспомнил голы в ворота красно-белых перед матчем «Спартак» — «Динамо»
Бывший футболист, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин в своём «инстаграме» поделился нарезкой забитых мячей в ворота «Спартака».
«Повторим сегодня», — написал Воронин.
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в "инстаграме" Воронина.
Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.
Воронин выступал за бело-голубых с 2010 по 2014 год. В составе «Динамо» провёл 87 матчей, забил 24 мяча и отдал 20 результативных передач.
Воронин: для меня было два самых важных матча в году — дома и на выезде со «Спартаком»
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