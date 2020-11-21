Полузащитник мадридского «Реала» Иско, с большой долей вероятности, покинет клуб, сообщает Marca.
По информации источника, Иско не устраивает количество игрового времени в испанском клубе. Сообщалось, что руководство «Реала» решило продать хавбека с разрешения главного тренера Зинедина Зидана. «Реал» рассчитывает выручить от продажи Иско € 60–70 млн.
Ранее появилась информация, что Иско может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован «Эвертон». Главный тренер английской команды Карло Анчелотти, под руководством которого Иско два года выступал в «Реале», рассчитывает завершить трансфер в январе 2021 года.
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 2022 года.
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