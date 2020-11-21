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«Астана» Тихонова потерпела третье поражение подряд

«Астана» Тихонова потерпела третье поражение подряд
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 19-го тура чемпионата Казахстана карагандинский «Шахтёр» встречался с «Астаной». Матч прошёл на стадионе «Жас Кыран» в Алма-Ате и завершился победой «Шахтёра» со счётом 3:1.

Голы за карагандинскую команду забили Руслан Мингазов, Сергей Зенёв и Эркин Тапалов. Единственный гол за «Астану» забил полузащитник Дидар Жалмукан. Напомним, главным тренером «Астаны» является бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов. У подопечных российского специалиста это третье подряд поражение. Ранее «Астана» проиграла «Кайрату» и «Таразу».

Карагандинский «Шахтёр» набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. «Астана» (27) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Кайрат» (45).

Казахстан - Премьер-лига. 19-й тур
21 ноября 2020, суббота. 10:00 МСК
Шахтёр Крг
Караганда
Окончен
3 : 1
Астана
Нур-Султан
1:0 – 0'   2:0 – 0'   3:0 – 0'   4:0 – 0'
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