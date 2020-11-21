«Краснодар» — «Тамбов»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Тамбова» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Краснодар» — «Тамбов».

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.



Запасные: Синицын, Рамирес, Камболов, Олссон, Вильена, Ари, Марков, Берг.



«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Костюков, Карапетян.



Запасные: Чагров, Чичерин, Ойеволе, Таказов, Володько, Килин, Мохаммед, Кабахидзе, Тилль, Меренчуков, Жалолиддинов.

«Краснодар» набрал 18 очков в 10 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 13-м месте.