Канчельскис: каждый матч имеет значение. Кто думает иначе, тем нет места в сборной

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал разгром национальной команды в матче 6-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией (0:5).



«Что случилось в Сербии? Такой вопрос лучше адресовать Черчесову. Насколько знаю, в конце сезона тренерский штаб должен предоставить некий отчет по итогам года. Наверное, там Черчесов всё объяснит.



Здесь есть много причин. Первая – пандемия, из-за которой сезон получился скомканным. Некоторые футболисты готовы, некоторые — не совсем. Обратите внимание, сколько сенсаций в последнее время: немцы шесть пропускают, «Ливерпуль» проигрывает — 2:7, «Манчестер Юнайтед» пропускает на своем поле шесть. Это разве нормально? Пандемия сильно повлияла. Плюс ряд игроков нашей сборной не готовы к выступлениям за национальную команду.



К турниру по-разному можно относиться, но пропускать пять от сербов в решающем матче — это неприемлемо. Ты выходишь играть за сборную, на тебя вся страна смотрит. Какая разница, даёт тебе эта победа что-то или нет? Ты свой народ представляешь, выходя в этой футболке. И тут каждый матч имеет значение. Кто думает иначе, тем нет места в сборной.



Конечно, мы переоценили результат на чемпионате мира. Группа у нас была такая, что мы не могли не выйти из нее. С Испанией, я уже сказал, стояли весь матч в защите и били по трибунам. Ещё тогда говорил, что у нас большие проблемы в российском футболе. Первенство планеты было домашним, а это совсем другое дело. Но делать выводы будем после чемпионата Европы, следующим летом. Там и увидим свой истинный уровень», — цитирует Канчельскиса «Российская газета».

Канчельскис в автобиографии рассказал, как оскорбил Фергюсона при первой встрече