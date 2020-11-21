Зобнин рассказал, стало ли ему проще в «Спартаке» после перевода с правого фланга в центр

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, стало ли ему проще в стане красно-белых после перевода с правого фланга в центр.



«Стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу – от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко – сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре», – сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.

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