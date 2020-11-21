Зобнин: сделали бы уже так, что, если мяч касается руки в любом положении, это нарушение

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как относится к действующей трактовке арбитрами игры рукой.



«У нас была лекция судейского комитета, он пытался нам донести все эти изменения. Но непонятные моменты всё равно есть, тема сложная, зацикливаться на ней не хочется. Мы обсуждали с ребятами, думали, ну сделали бы уже так, что, если мяч касается руки, неважно, в каком она положении, это считалось бы нарушением правил. Тогда руки в штрафной все просто убирали бы и вопрос был закрыт. А все эти положения вызывают вопросы», – сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.

Зобнин рассказал, стало ли ему проще в «Спартаке» после перевода с правого фланга в центр