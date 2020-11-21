Юран обратился к Кашшаи из-за судейства в матче ФНЛ с «Крыльями Советов»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран высказался о судействе в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов» (0:1). Напомним, главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал два гола в ворота самарской команды.
«Сначала хочу обратиться к Кашшаи, который возглавляет у нас судейский корпус. Не хочу комментировать это безобразие. Думаю, судейство «СКА-Хабаровск» — «Крылья Советов» господина Амелина нужно разобрать. Должно всё-таки быть какое-то минимальное справедливое решение.
Что касается матча, мы настраивались на встречу. Команда «Крылья Советов» ставит задачу. Это мы знали, понимали, готовились. К ребятам претензий нет. Поблагодарил их в раздевалке. Самое главное, всегда это говорил, что видел самоотдачу, желание в игровых действиях. Были моменты, которыми могли воспользоваться. Пропущенный мяч мы, конечно, разберём, немножко недоиграли защитники. Но в целом, считаю, играли мы в футбол. Если даже взять по второму тайму, там владение, по-моему, семьдесят на тридцать. И именно владение вперёд. Создавали предпосылки, чтобы сравнять, и мы сравняли. Сейчас смотрели, когда забивал Гаджимурадов. Чистейший мяч, на Комбарове не было фола. Игрок технически неудачно сыграл в своей штрафной, отчего и упал. Ещё раз вернусь к тому, о чём говорил в начале. Думаю, господин Кашшаи разберётся в этой ситуации. Должен всё-таки арбитр нести ответственность. Мне в первую очередь жалко игроков — готовятся, играют в футбол, стараются. И вот так одним росчерком всё перечёркивается.
Парни — молодцы. Проанализируем игру. Хорошие моменты, где мы неудачно сыграли и будем готовиться, у нас сейчас три матча на выезде перед отпуском. Главное, что команда играет, живёт результатом, бьётся. В концовке матча мы немножко упростили — вышли два больших нападающих. Естественно, и Самара старалась играть по счёту. В концовке у меня ещё вопрос по одиннадцатиметровому. Посмотрю, возможно, там ошибка вратаря: не зафиксировал мяч, нападающий первый на мяче и сыграно было не в мяч, а мяч продолжал движение», — приводит слова Юрана официальный сайт хабаровской команды.
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