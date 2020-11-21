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«Понимаю болельщиков, зла не держу». Зобнин — о нападении фанатов «Динамо» три года назад

«Понимаю болельщиков, зла не держу». Зобнин — о нападении фанатов «Динамо» три года назад
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношении к болельщикам московского «Динамо».

«Именно на «Динамо» особого настроя у меня нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» выхожу как-то по-особенному. Каждое дерби очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как играл за «Динамо».

История с нападением болельщиков на матче три года назад? Уже остыл и болельщиков понимаю. Да, тогда злился на них немного, но сейчас прошло много времени. В любом клубе есть такие болельщики, зла не держу. Когда переходил в «Спартак» из «Динамо» понимал: любить меня от этого сильнее не станут. Но это не было решающим фактором», – сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.

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