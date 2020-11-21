«Понимаю болельщиков, зла не держу». Зобнин — о нападении фанатов «Динамо» три года назад

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношении к болельщикам московского «Динамо».
«Именно на «Динамо» особого настроя у меня нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» выхожу как-то по-особенному. Каждое дерби очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как играл за «Динамо».
История с нападением болельщиков на матче три года назад? Уже остыл и болельщиков понимаю. Да, тогда злился на них немного, но сейчас прошло много времени. В любом клубе есть такие болельщики, зла не держу. Когда переходил в «Спартак» из «Динамо» понимал: любить меня от этого сильнее не станут. Но это не было решающим фактором», – сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сегодня, 21 ноября, «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. В 14 турах чемпионата «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (26) — на четвёртом месте.
- 21 ноября 2020
-
14:05
-
13:49
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:28
-
12:03
-
11:46
-
11:46
-
11:25
-
11:23
-
11:07
-
11:00
-
10:53
-
10:50
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:44
-
09:38
-
09:32
-
09:24
-
09:18
-
09:17
-
06:00
-
05:46
-
05:27
-
04:58
-
04:41
-
04:17