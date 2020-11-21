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Голенков: в Хабаровске считают, что судья завалил игру, должно было быть 2:0 в пользу «КС»

Голенков: в Хабаровске считают, что судья завалил игру, должно было быть 2:0 в пользу «КС»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков высказался о судействе в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровском» (0:1). Напомним, главный арбитр встречи Алексей Амелин не засчитал два гола в ворота самарской команды.

«Конечно, игра получилась очень напряженной. Мы, кстати, посмотрели момент с незасчитанным мячом Чернова — там офсайда не было. У местных болельщиков, судя по их реакции, сложилось впечатление, что судья завалил игру и принимал решение не в пользу их команды, а на самом деле должно было быть 0:2. Ошибки были в обе стороны. Когда нам забивали во втором случае, был толчок Комбарова. Первый отменённый гол соперников из офсайда? Честно, не смотрел этот эпизод на видео, поэтому комментировать не могу. Что же касается падения игрока «СКА-Хабаровска» в штрафной на последних секундах, то этот момент далеко не такой однозначный, как утверждали хозяева», — цитирует Голенкова «Матч ТВ».

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