Гончаренко: ЦСКА должен был набрать больше очков после первого круга группового этапа ЛЕ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлениях московской команды в Лиге Европы.
«На мой взгляд, в нынешнем сезоне дела всё-таки обстоят лучше, чем в прошлом. Мы провели достаточно качественный матч с загребским «Динамо», хороший отрезок удался в матче с «Вольфсбергом». В первом тайме с «Фейеноордом», считаю, тоже неплохо выглядели. Полагаю, должны были набрать больше очков после первого круга группового этапа. Но что имеем, то имеем. У нас есть ещё три встречи, чтобы исправить ситуацию, и мы постараемся это сделать.
Отличие от матчей внутреннего календаря, безусловно, чувствуется. Со стороны соперников в Лиге Европы мы встречаем более качественный прессинг, он действительно не похож на тот, с которым обычно сталкиваемся в нашем чемпионате. Но мы, пожалуй, только во втором тайме встречи с «Фейеноордом» не смогли выйти из-под такого прессинга. В матче с «Вольфсбергом» у нас после перерыва был очень хороший по качеству отрезок, когда мы вполне могли решить исход встречи в свою пользу. К сожалению, очень неприятно удивило состояние газона в Клагенфурте. Мы не раз проводили сборы в Австрии и всегда отмечали отличные условия. С тем, что пришлось увидеть на матче с «Вольфсбергом», столкнулись впервые. Поле было крайне низкого качества», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА набрал 2 очка в 3 матчах и занимает последнее, 4-е место в группе К Лиги Европы. Соперниками «армейцев» являются загребское «Динамо» (5), «Вольфсберг» (4) и «Фейеноорд» (4).
- 21 ноября 2020
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