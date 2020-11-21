Денис Черышев: после ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением, что соперники стали более уважительно относиться к национальной команде после домашнего ЧМ-2018.
«Думаю, другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением и готовятся соответственно. Да, в Катар ещё предстоит пробиться, будет непросто, но если это произойдёт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи.
Чемпионат в Катаре пройдет зимой? Мне кажется, зимой футболисты будут лучше готовы. Когда турнир проходит летом, позади целый сезон, и кто-то может уже потерять кондиции, подустать. Плюс не думаю, что будет холодно — в это время там хорошая, футбольное погода. Так что неважно, когда турнир, надо пробиваться и решать свои задачи», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.
- 21 ноября 2020
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