«Спартак» разгромил «Тамбов» в матче молодёжного первенства России
В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Тамбов» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Сокол» в Липецке и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Голы за московский клуб забили нападающий Николоз Кутателадзе и полузащитник Степан Мельников, оформивший дубль в этой встрече. Таким образом, московский «Спартак» продлил беспроигрышную серию в молодёжном первенстве России до 9 матчей.
Московский «Спартак» набрал 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группа А молодёжного первенства России. «Тамбов» (10) — на 7-м месте. В тройку лидеров входят «Краснодар» (20) и грозненский «Ахмат» (19). В следующем туре «Спартак» сыграет с «Краснодаром», а «Тамбов» проведёт встречу с «Ротором».
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