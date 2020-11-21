«Ньюкасл» — «Челси»: курьёзный автогол выводит гостей вперёд

В стартовом матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Встреча проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне на севере Англии. К 12-й минуте счёт в матче 1:0 в пользу гостей.
На 10-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда открыли счёт. После розыгрыша углового полузащитник Мэйсон Маунт прострелил мяч во вратарскую, где в борьбе с защитником Бенджамином Чилвелом мяч в свои ворота отправил аргентинский защитник хозяев Федерико Фернандес.
Последняя встреча команд состоялась в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 18 января 2020 года. Матч завершился победой «Ньюкасла» со счётом 1:0.
На данным момент «сороки» набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Аристократы» (15) — на 5-м месте.
Матч начался в 15:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 21 ноября 2020
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