«Краснодар» победил «Тамбов», судья дал 2 красные карточки и отменил гол после VAR

В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Тамбов». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Матч прошёл в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.
Единственный гол на 17-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла. На 18-й минуте нападающий «Тамбова» Михаил Костюков отправил мяч в чужие ворота. Судья после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда. На 60-й минуте с поля был удалён защитник «Краснодара» Егор Сорокин. Через три минуты судья показал красную карточку защитнику «Тамбова» Вараздату Арояну. Впервые с марта на поле вышел нападающий «Краснодара» Ари.
«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. Тамбов (12) проиграл три матча подряд и остался на 13-м месте.
- 21 ноября 2020
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