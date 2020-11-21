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«Локомотив» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Локомотив» — «Арсенал». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В бригаду войдут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Московский «Локомотив» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входят «Зенит» (30) и «Спартак» (28).

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