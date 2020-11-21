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Силкин: Шварцу нужно умыть Тедеско, для него это важный матч

Силкин: Шварцу нужно умыть Тедеско, для него это важный матч
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Такие перерывы, которые были, сбивают ритм такому ходу, который был у «Динамо». Ожидаю хорошей игры, в ней нет фаворита. А учитывая, что это дерби, матч вдвойне интересный. Склоняюсь в сторону «Динамо». В таких матчах любой игрок будет биться, никакой нет разницы. Я тренировал и видел глаза ребят. На установке называл состав, и всё. Футболисты понимают, что этот матч значит для болельщиков и для команды в принципе. В тренерском штабе есть Андрей Воронин, он может подогреть мотивацию.

Не будем забывать, что Шварц и Тедеско — оба немцы, для них это тоже важный матч. Для Шварца это даже важнее, ему нужно умыть Тедеско. Причины? Он только приехал, а Тедеско уже притёрся. Сандро хочется продолжить успешную серию», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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