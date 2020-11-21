Мостовой — о дерби: «Спартак» и «Динамо» — народные команды, а народного всё меньше

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего дерби 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».



«Многим не понравится, но это две наши самые исторические команды, а у руля — иностранные тренеры. Никто не говорит об этом, потому что всё идёт неплохо. Все кричим, что это народные команды, а народного всё меньше.



Что касается игры, был перерыв на сборные. У кого-то было больше футболистов в сборной, перелётов – всё зависит от этого. Трудно определить, кто в каком состоянии подойдёт к этому матчу, прежде всего в физическом. У «Динамо» три победы подряд, а «Спартак» немного потерял ход, видится ничейный результат. Хорошо, что есть такие перерывы. Например, «Спартаку» это, может, сыграло на руку, чтобы перевести дух. Если брать общую картину, команды сейчас равные. При ничейном результате никто не расстроится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Мостовой – о третьем месте Тедеско в рейтинге перспективных тренеров: необъективно как-то