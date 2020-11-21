Наставник «Шеффилд Юнайтед» назвал Клоппа и Гвардиолу эгоистами

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер назвал эгоистами главных тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолу.



«Клопп переживает исключительно за свой клуб. Испытываю невероятное уважение к топ-тренерам, потому что они добиваются высоких результатов и выигрывают. Но они эгоистичны и заботятся только о своих клубах.



Они не будут беспокоиться о «Шеффилд Юнайтед», не будут беспокоиться об Англии. Их беспокоят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», что понимаю и уважаю. Я был бы таким же, но я беспокоюсь за «Шеффилд Юнайтед», и нам не помогут пять замен в матче. Не думаю, что обычный человек будет слишком сочувствовать игрокам, получающим 250 000 фунтов в неделю, но не попавших в заявку из 18 человек. По-моему, такое отношение — это ерунда», — цитирует рулевого «клинков» Daily Mail.



Следующий матч «Шеффилд Юнайтед» проведёт завтра, 22 ноября. На матч 9-го тура АПЛ к ним в гости пожалует лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи — в 17:00 мск.

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