Наставник «Шеффилд Юнайтед» назвал Клоппа и Гвардиолу эгоистами

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер назвал эгоистами главных тренеров «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолу.
«Клопп переживает исключительно за свой клуб. Испытываю невероятное уважение к топ-тренерам, потому что они добиваются высоких результатов и выигрывают. Но они эгоистичны и заботятся только о своих клубах.
Они не будут беспокоиться о «Шеффилд Юнайтед», не будут беспокоиться об Англии. Их беспокоят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», что понимаю и уважаю. Я был бы таким же, но я беспокоюсь за «Шеффилд Юнайтед», и нам не помогут пять замен в матче. Не думаю, что обычный человек будет слишком сочувствовать игрокам, получающим 250 000 фунтов в неделю, но не попавших в заявку из 18 человек. По-моему, такое отношение — это ерунда», — цитирует рулевого «клинков» Daily Mail.
Следующий матч «Шеффилд Юнайтед» проведёт завтра, 22 ноября. На матч 9-го тура АПЛ к ним в гости пожалует лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи — в 17:00 мск.
- 21 ноября 2020
-
17:09
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:31
-
15:26
-
15:04
-
14:56
-
14:46
-
14:46
-
14:28
-
14:22
-
14:14
-
14:05
-
13:49
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:11
-
13:01
-
13:00
-
12:40
-
12:38
-
12:28