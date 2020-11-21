Реми Кабелла: жест после гола в ворота «Тамбова» посвятил друзьям
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0). Напомним, хавбек забил единственный гол в этой встрече.
«Мы начали хорошо, но после того, как забили — сдали. Когда забиваешь один мяч, то должен забивать второй мяч и третий. Жест после гола? Это посвящено моим друзьям, я обещал сделать что-нибудь для них на игре», — приводит слова Кабеллы сайт телеканала «Матч ТВ».
«Краснодар» набрал 21 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (12) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА (31). В тройку лидеров входят санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
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