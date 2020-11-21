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«Ньюкасл» — «Челси»: молниеносная контратака увеличивает преимущество гостей

«Ньюкасл» — «Челси»: молниеносная контратака увеличивает преимущество гостей
Футбол / Англия 0

В стартовом матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Челси». Встреча проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне на севере Англии. К 67-й минуте счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

На 65-й минуте гости увеличили своё преимущество. Немецкий нападающий «аристократов» Тимо Вернер, находясь в одиночестве, получил мяч в районе центрального круга, разогнал атаку и, пробежав с мячом к штрафной площади соперника, выкатил точно на нападающего Тэмми Абрахама. 23-летний англичанин пробил в притирку со штангой.

Последняя встреча команд состоялась в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 18 января 2020 года. Матч завершился победой «Ньюкасла» со счётом 1:0.

На данным момент «сороки» набрали 11 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Аристократы» (15) — на 5-м месте.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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