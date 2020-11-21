Мусаев: у Сафонова нет шанса сыграть в матче Лиги чемпионов с «Севильей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 15-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0) сообщил, что голкипер Матвей Сафонов не сможет принять участие в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей», который состоится 24 ноября.
«У Сафонова нет шанса сыграть в Лиге чемпионов во вторник. Он сегодня сдал первый отрицательный тест, но ещё не прошло две недели изоляции. Он в нормальном состоянии, у него минимальные симптомы. Нужно посмотреть по регламенту, когда он может приступить к тренировке и выйти на поле. Думаю, что на «Севилью» шансов мало.
Думаю, что Ари способен выйти и в основном составе, и проводить на поле более длительное время, но здесь есть вопрос риска. Он не играл очень давно, нельзя сразу бросать его в бой, нужно делать это шаг за шагом. Сегодня он неплохо двигался на поле, будем работать дальше.
Что касается состава на матч Лиги чемпионов, я не думаю, что хоть один тренер за три дня до игры раскроет вам состав. На поле как всегда выйдут те игроки, которые будут лучше подготовлены», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 21 ноября 2020
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