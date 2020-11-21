Эден Азар — в стартовом составе «Реала» на матч с «Вильярреалом»

Сегодня, 21 ноября, состоится матч 10-го тура испанской Примеры «Вильярреал» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вильярреал» — «Реал». Опубликованы стартовые составы команд.

«Вильярреал»: Асенхо, Торрес, Альбиоль, Гаспар, Педраса, Тригерос, Иборра, Парехо, Гомес, Морено, Бакка.

Запасные: Рульи, Коста, Эступиньян, Фойт, Фунес Мори, Пино, Баэна, Пенья, Чуквезе, Коклен, Кубо, Ниньо.

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Начо, Карвахаль, Эдегор, Кроос, Модрич, Васкес, Мариано Диас, Азар.

Запасные: Альтубе, Лунин, Чуст, Марсело, Иско, Аранда, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.

«Реал» занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 16 очков в 8 турах. «Вильярреал» (18) — на 2-м месте.