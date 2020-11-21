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«Спартак» — «Динамо»: смотреть онлайн, прямой эфир на «Матч ТВ»

«Спартак» — «Динамо»: стартовые составы команд на московское дерби
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 21 ноября, состоится матч «Спартак» — «Динамо». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Динамо». Опубликованы стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Кокорин, Понсе, Ларссон.

Запасные: Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Нойштедтер, Фомин, Лесовой, Моро, Н'Жье, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Зорин, Рауш, Каборе, Терехов, Грулёв, Карапузов, Школик, Захарян, Тюкавин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).

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