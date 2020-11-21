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В Румынии футболист забил шикарный гол ударом скорпиона. Видео

В Румынии футболист забил шикарный гол ударом скорпиона. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

В матче девятого тура третьей лиги Румынии «Штиинца Мирослава» — «Паскани» (4:0) один из футболистов забил красивый гол. Игрок забил мяч ударом скорпиона. Отметим, что этот гол стал для его команды победным.

Игроки неплохо разыграли мяч и довели его до левого фланга. Приблизившись к штрафной, футболист навесил в центр, и игрок команды «Штиинца Мирослава» блестящим ударом отправил мяч в сетку, тем самым установив итоговый счёт встречи.

Удар скорпиона — футбольный финт, отражение мяча голкипером или полевым игроком пятками в прыжке. Название получил за схожесть с атакой скорпиона, поражающего жертву. Автором и первым исполнителем этого футбольного приёма считается колумбийский вратарь Рене Игита.

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