Абрахам: наша цель — первое место по итогам сезона АПЛ

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).
«Мы не позволили перерыву на матчи сборных отвлечь нас. Наша команда должна была подойти к этому матчу во все орудия, чтобы достойно противостоять „сорокам“. Мы сделали это, и завоевали очень важные три очка.
Такие игры всегда сложны, когда ты не можешь забить второй гол. Очень легко опустить голову и потерять уверенность в себе, но мы этого не сделали и продолжали идти вперёд.
Мы знали, что во втором тайме нам предоставятся шансы в контратаках, поэтому я должен был выйти вперёд. К моменту с голом я уже подустал, но мне нужно было держать себя в руках. Этот гол, к счастью, успокоил игру.
Первое место — вот где мы хотим быть. Нам просто нужно продолжать выигрывать в каждом матче и, надеюсь, до самого конца сезона оставаться на вершине», — приводит слова 23-летнего англичанина BBC.
Абрахам забил уже третий гол в нынешнем сезоне АПЛ.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 21 ноября 2020
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