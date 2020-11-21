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Абрахам: наша цель — первое место по итогам сезона АПЛ

Абрахам: наша цель — первое место по итогам сезона АПЛ
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Мы не позволили перерыву на матчи сборных отвлечь нас. Наша команда должна была подойти к этому матчу во все орудия, чтобы достойно противостоять „сорокам“. Мы сделали это, и завоевали очень важные три очка.

Такие игры всегда сложны, когда ты не можешь забить второй гол. Очень легко опустить голову и потерять уверенность в себе, но мы этого не сделали и продолжали идти вперёд.

Мы знали, что во втором тайме нам предоставятся шансы в контратаках, поэтому я должен был выйти вперёд. К моменту с голом я уже подустал, но мне нужно было держать себя в руках. Этот гол, к счастью, успокоил игру.

Первое место — вот где мы хотим быть. Нам просто нужно продолжать выигрывать в каждом матче и, надеюсь, до самого конца сезона оставаться на вершине», — приводит слова 23-летнего англичанина BBC.

Абрахам забил уже третий гол в нынешнем сезоне АПЛ.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победы «Челси», которая вывела команду Лэмпарда в лидеры АПЛ
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