Абрахам: наша цель — первое место по итогам сезона АПЛ

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).



«Мы не позволили перерыву на матчи сборных отвлечь нас. Наша команда должна была подойти к этому матчу во все орудия, чтобы достойно противостоять „сорокам“. Мы сделали это, и завоевали очень важные три очка.



Такие игры всегда сложны, когда ты не можешь забить второй гол. Очень легко опустить голову и потерять уверенность в себе, но мы этого не сделали и продолжали идти вперёд.



Мы знали, что во втором тайме нам предоставятся шансы в контратаках, поэтому я должен был выйти вперёд. К моменту с голом я уже подустал, но мне нужно было держать себя в руках. Этот гол, к счастью, успокоил игру.



Первое место — вот где мы хотим быть. Нам просто нужно продолжать выигрывать в каждом матче и, надеюсь, до самого конца сезона оставаться на вершине», — приводит слова 23-летнего англичанина BBC.



Абрахам забил уже третий гол в нынешнем сезоне АПЛ.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победы «Челси», которая вывела команду Лэмпарда в лидеры АПЛ