Лэмпард: мы должны думать на перспективу — нам есть что улучшать

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу команды (2:0) в матче 9-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».
«Мы доминировали в игре и могли забить больше голов. Но ребята и так справились очень хорошо. Наша команда проиграла здесь в прошлом году, так что этот результат — хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном. „Ньюкасл“ стал более опасным в начале второго тайма, их атаки были более организованными.
Пока у Тимо Вернера есть темп и позитивный настрой, он будет очень опасен для всех соперников.
Всегда приходится по-разному играть с разными соперниками в АПЛ. Баланс действительно важен, и мы работаем над этим. Мы должны думать на перспективу, и нам есть что улучшать и над чем работать.
Нам нужна длинная скамейка запасных, нам нужны все наши футболисты. Изнурительный сезон, и для нашей уверенности хорошо, что мы в очередной раз смогли оставить свои ворота на замке», — приводит слова Лэмпарда BBC.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 21 ноября 2020
-
18:45
-
18:39
-
18:39
-
18:28
-
18:24
-
18:24
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:58
-
17:49
-
17:48
-
17:40
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:17
-
17:09
-
17:01
-
16:58
-
16:57
-
16:51
-
16:45
-
16:39
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:46
-
15:38
-
15:31
-
15:26
-
15:04