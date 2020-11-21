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Лэмпард: мы должны думать на перспективу — нам есть что улучшать

Лэмпард: мы должны думать на перспективу — нам есть что улучшать
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу команды (2:0) в матче 9-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».

«Мы доминировали в игре и могли забить больше голов. Но ребята и так справились очень хорошо. Наша команда проиграла здесь в прошлом году, так что этот результат — хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном. „Ньюкасл“ стал более опасным в начале второго тайма, их атаки были более организованными.

Пока у Тимо Вернера есть темп и позитивный настрой, он будет очень опасен для всех соперников.

Всегда приходится по-разному играть с разными соперниками в АПЛ. Баланс действительно важен, и мы работаем над этим. Мы должны думать на перспективу, и нам есть что улучшать и над чем работать.

Нам нужна длинная скамейка запасных, нам нужны все наши футболисты. Изнурительный сезон, и для нашей уверенности хорошо, что мы в очередной раз смогли оставить свои ворота на замке», — приводит слова Лэмпарда BBC.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победы «Челси», которая вывела команду Лэмпарда в лидеры АПЛ
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