Лэмпард: мы должны думать на перспективу — нам есть что улучшать

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу команды (2:0) в матче 9-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».



«Мы доминировали в игре и могли забить больше голов. Но ребята и так справились очень хорошо. Наша команда проиграла здесь в прошлом году, так что этот результат — хороший прогресс по сравнению с прошлым сезоном. „Ньюкасл“ стал более опасным в начале второго тайма, их атаки были более организованными.



Пока у Тимо Вернера есть темп и позитивный настрой, он будет очень опасен для всех соперников.



Всегда приходится по-разному играть с разными соперниками в АПЛ. Баланс действительно важен, и мы работаем над этим. Мы должны думать на перспективу, и нам есть что улучшать и над чем работать.



Нам нужна длинная скамейка запасных, нам нужны все наши футболисты. Изнурительный сезон, и для нашей уверенности хорошо, что мы в очередной раз смогли оставить свои ворота на замке», — приводит слова Лэмпарда BBC.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 18 очков и вышли на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор победы «Челси», которая вывела команду Лэмпарда в лидеры АПЛ