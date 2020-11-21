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«Зенит» упустил победу над «Ахматом»

«Зенит» упустил победу над «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

На 16-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев открыл счёт. Дуглас Сантос заметил брешь в центре обороны «Ахмата», своевременный пас на Кузяева привёл к удару с левой из пределов штрафной — мяч залетел под перекладину ворот. Затем полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие. Полярус внешней вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бериша и в падении с лёта переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма Деян Ловрен забил гол после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти. В концовке встречи Ярослав Ракицкий был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). В бригаду входили ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).

Петербургский «Зенит» набрал 31 очков в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (24) — на 7-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
21 ноября 2020, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кузяев – 16'   1:1 Бериша – 26'   1:2 Ловрен – 48'   2:2 Бериша – 53' (пен)
Удаления: нет / Ракицкий – 90+1'
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