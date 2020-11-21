В «Марселе» надеются продлить контракт с Андре Виллаш-Боашем

Спортивный директор «Марселя» Пабло Лонгориа сообщил, что клуб хочет продлить контракт с главным тренером Андре Виллаш-Боашем.

«Я хотел бы, чтобы он продолжал работать с нами. Хочется, чтобы мы могли делиться идеями, проектами, которые мы можем строить именно вместе. Я считаю, что для всех проектов, которые я задумал для развития клуба, он — идеальный человек», — цитирует Лонгориа RMC Sport.

«Марсель» по итогам девяти туров чемпионата Франции занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В сезоне-2019/2020 подопечные Виллаш-Боаша заняли второе место.

Андре в прошлом тренировал «Порту» и выигрывал с ним Лигу Европы. Кроме того, португалец работал с санкт-петербургским «Зенитом» и привёл его к чемпионскому титулу РПЛ.