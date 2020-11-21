Обляков: в ЦСКА каждый знает, что может попасть, и старается ударить из-за штрафной

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что в команде много игроков с хорошим дальним ударом.
«У нас у многих игроков хорошие, поставленные удары. Особенно у Дивея. Он может и с 40 метров низом пробить. В угловой флажок. Верит в себя. Но если серьезно, удар действительно у многих хороший, да и Виктор Михайлович говорит пробовать. Без ударов нет голов, за последнее время только с Загребом не получилось забить, не хватало или точности, или силы. Мячи сейчас залетают на кураже. Каждый знает, что может попасть, и старается ударить из-за штрафной.
В том эпизоде в матче с «Арсеналом» увидел зону, подключился, Марио сделал передачу Ильзату. Я думал, Ильза пропустит, потом сразу крикнул ему, чтобы отдал. В тот момент кто-то подкатился, но получилось даже лучше: мяч удобно лег на ногу, я пробил по прямой. Залетело», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.
- 21 ноября 2020
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