Федун — о матче с «Динамо»: уже 84 года основное дерби

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун лаконично высказался о дерби в 15-м туре Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«Уже 84 года основное дерби», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
Московский «Спартак» набрал 28 очков в 14 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на 4-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 14 встречах набравший 31 очко. В тройку лидеров входит «Зенит» (31).
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