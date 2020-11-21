Гол и ассист Иммобиле помогли «Лацио» обыграть «Кротоне»

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Кротоне» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне.
На 21-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт, ему ассистирвал Марко Пароло. В моменте со следующим голом Иммобиле уже сам выступил ассистентом, а гол забил Хоакин Корреа.
Вчера, 20 ноября, Иммобиле сообщил, что приступил к командным тренировкам. Последний тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.
24 ноября «Лацио» предстоит встреча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом». Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 23:00 мск.
После трёх туров «Лацио», набрав пять очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьем месте в группе — «Брюгге» (4).
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