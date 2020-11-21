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Гол и ассист Иммобиле помогли «Лацио» обыграть «Кротоне»

Гол и ассист Иммобиле помогли «Лацио» обыграть «Кротоне»
Футбол / Италия 0

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Лацио» обыграл «Кротоне» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне.

На 21-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле открыл счёт, ему ассистирвал Марко Пароло. В моменте со следующим голом Иммобиле уже сам выступил ассистентом, а гол забил Хоакин Корреа.

Вчера, 20 ноября, Иммобиле сообщил, что приступил к командным тренировкам. Последний тест футболиста на коронавирус дал отрицательный результат.

24 ноября «Лацио» предстоит встреча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Зенитом». Матч состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 23:00 мск.

После трёх туров «Лацио», набрав пять очков, занимает второе место в группе F, уступая лишь дортмундской «Боруссии» (6). «Зенит» (1) замыкает квартет. На третьем месте в группе — «Брюгге» (4).

Италия - Серия А. 8-й тур
21 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 21'   0:2 Корреа – 58'
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