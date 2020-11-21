Бериша: «Зенит» — хороший соперник, но «Ахмат» мог завершить игру победой

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал итог матча 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2).



«Зенит» — хороший соперник, но мы могли завершить игру победой, сделать больше. Против них нелегко играть, но, если будем показывать такую же хорошую игру, будем только двигаться вверх", — цитирует Беришу «Матч ТВ».

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.



На 16-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев открыл счёт. Затем Бериша восстановил равновесие. В начале второго тайма Деян Ловрен забил гол после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти.