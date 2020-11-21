Певец Филипп Киркоров поздравил Георгия Джикию с днём рождения. Фото
Эстрадный певец Филипп Киркоров поздравил защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию с днём рождения. Сегодня, 21 ноября, футболист отмечает 27-летие.
«С днём рождения, Георгий! Рад знакомству, капитан. Пусть удача и победы сопутствуют тебе и твоей команде. Желаю отменного здоровья, достижения спортивных целей и с каждым матчем доказывать безупречность своего мастерства и таланта», — написал Киркоров.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" певца.
Георгий Джикия — воспитанник академии «Локомотива». В 2017 году защитник перешёл в «Спартак» из пермского «Амкара». В сезоне-2020/2021 провёл за красно-белых 13 матчей в Российской Премьер-Лиге. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
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