Сергей Семак: о судействе либо хорошо, либо ничего. Не буду это обсуждать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в матче с «Ахматом» (2:2).

«Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.



Наиграл ли Ракицкий на две жёлтые карточки? Из той же категории. Не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил жёлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки не было похоже, что это фол, который тянул на предупреждение.

Удивило ли, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR? Опять же, вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить, и по поводу судей на VAR в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».