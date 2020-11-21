Семак: нужно было забивать в хороших моментах, что были у «Зенита» во втором тайме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с «Ахматом» (2:2).



«Непростой матч, как и ожидалось. Естественно, футболисты, которые вернулись, все в разном состоянии. Нужно было забивать в тех хороших моментах, которые у нас были во втором тайме, тогда бы, думаю, смогли бы увезти три очка. График у нас плотный, будем восстанавливаться и готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата».

В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.



На 16-й минуте хавбек «Зенита» Далер Кузяев открыл счёт. Дуглас Сантос заметил брешь в центре обороны «Ахмата», своевременный пас на Кузяева привёл к удару с левой из пределов штрафной — мяч залетел под перекладину ворот. Затем полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие. Полярус внешней вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бериша и в падении с лёта переправил мяч в ворота.



В начале второго тайма Деян Ловрен забил гол после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти. В концовке встречи Ярослав Ракицкий был удалён, получив вторую жёлтую карточку.