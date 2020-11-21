Болельщики «Спартака» вывесили баннер с цитатой Константина Бескова. Фото

Болельщики «Спартака» во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» вывесили баннер с цитатой прославленного футболиста и тренера Константина Бескова.

«Спартак» прекрасен не потому, что он нам нравится, а потому, что велик сам по себе. А от того прекрасна и жизнь, прожитая в «Спартаке» и во имя футбола", — написано на баннере.

Советский футболист и футбольный тренер Константин Бесков родился 18 ноября 1920 года в Москве. Выступал за московские «Динамо» и «Металлург», тренировал московские «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», «Асмарал» и ЦСКА. Сборная СССР под его руководством стала серебряным призёром чемпионата Европы в 1964 году.



Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Динамо» началась в 19:00. Счёт пока не открыт.