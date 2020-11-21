Потрясающий удар в дальнюю девятку выводит «Брайтон» вперёд. Видео

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Астон Вилла» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. К 62-й минуте гости ведут со счётом 2:1.



На 56-й минуте гости забили второй мяч в сегодняшнем матче. Немецкий полузащитник гостей Паскаль Гросс отдал передачу на линию штрафной площади «Астон Виллы», откуда полузащитник Соломон Марч красивейшим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Дамиана Мартинеса.

Видео блестящего выстрела Марча:

Последняя встреча команд состоялась в матче 23-го тура АПЛ сезона-2019/2020 18 января 2020 года. Матч завершился вничью со счётом 1:1.



«Львы» набрали 15 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» (6) — на 16-м месте.



Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.